Supporters woedend op aanvoerder na laatste plek en bekeruitschakeling: "Kijk naar mijn loon"

Fans van de Franse eersteklasser Montpellier HSC zijn gechoqueerd door uitspraken van de aanvoerder. Hij bood excuses aan, maar dat is niet genoeg.

Montpellier verloor in de Franse beker van vierdeklasser Le Puy Foot 43 met maar liefst 4-0. Aanvoerder Téji Savanier lag er echter niet wakker van. De ploeg staat ook laatste in Ligue 1. Een fan vroeg de kapitein of dat niet allemaal zeer pijnlijk was, maar Savanier vond van niet. “Als je 210.000 euro per maand verdient niet”, antwoordde hij.

Dat schoot stevig in het verkeerde keelgat bij de fans. Savanier bood meteen zijn excuses aan. Montpellier liet in een mededeling weten dat “het de uitspraken niet goedkeurt, omdat ze noch de waarden van de club, noch die van de aanvoerder weerspiegelen.”

“Ik wil mijn excuses aanbieden voor de woorden die ik heb gebruikt, die mijn echte gedachten niet weerspiegelen”, zei de speler zelf. “Ik heb ze gezegd in een opwelling en dat betreur ik. Net als de ploeg maak ik een moeilijke periode door, maar dat is geen excuus voor wat ik heb gezegd.”

De harde kern is niet te spreken over de uitspraken. “We dachten dat de bodem bereikt was met de laatste plaats in de competitie en de blamage in de beker tegen een vierdeklasser”, schreef supportersclub La Butte Paillade 91 na de excuses.

“Maar onze teleurstelling werd nog groter toen Téji Savanier tegen een supporter zei dat het hem niet kan schelen dat hij laatste in de Ligue 1 staat zolang hij 210.000 euro per maand verdient. Die uitspraak is de druppel die de emmer doet overlopen.”

De supporters verwachten meer van de club. “We willen duidelijke consequenties na dit incident, maar er kwam enkel een communiqué met excuses, opgesteld door de communicatiedienst van de club. Belachelijk. Hoelang zullen onze clubleiders toestaan dat Montpellier op deze manier te schande wordt gemaakt? Zijn dit onze waarden?”