VAR opnieuw onder vuur: Rik De Mil gaat niet akkoord met afgekeurde goal tegen Kortrijk

Sporting Charleroi won met 0-1 op bezoek bij KV Kortrijk. Voor Rik De Mil had het altijd 0-2 moeten zijn in deze wedstrijd.

Al na vier minuten kwam Sporting Charleroi op bezoek bij KV Kortrijk op voorsprong. Nikola Stulic kon met wat geluk scoren. Het was een wedstrijd met bitter weinig kansen.

Ook de tweede helft bracht maar weinig beterschap. Het was wachten tot de 0-2 via Daan Heymans op het bord kwam te staan. Al verdween die even later door tussenkomst van de VAR.

Na lange tijd de fase bekeken te hebben oordeelde scheidsrechter Vergoote dat er voorafgaand aan het doelpunt een fout was van een struikelende Titraoui.

“Het is een verdiende overwinning. We weten dat het moeilijk is om hier te komen. We beginnen goed en creëren veel kansen”, klinkt het bij Sporza.

De Mil was ook streng voor de videoref. “Volgens mij mag de VAR enkel ingrijpen als er een duidelijke fout is. Het is geen duidelijke fout, zelfs geen fout voor mij. We waren geënerveerd, maar we toonden dat we mentaal zijn gegroeid.”