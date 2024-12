Komt Tolu nog in aanmerking voor Gouden Schoen? Jacky Mathijssen hinkt op twee gedachten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het jaar zit er bijna helemaal op. En dat betekent ook awards uitdelen. Binnenkort wordt de Gouden Schoen weer uitgereikt.

De Gouden Schoen is ongetwijfeld de grootste individuele prijs die een voetballer in ons land kan krijgen. Er zijn wel enkele namen te noemen die het ver kunnen schoppen dit jaar.

Onder hen, volgens Jacky Mathijssen, ook Tolu Arokodare van KRC Genk. “Hij heeft een profiel dat elke trainer graag in zijn kern wil en moet hebben, zeker als je voetballend oplossingen wil zoeken van achteruit”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Spelers zoals Tolu zijn van absolute goudwaarde in zo’n systeem. Je kan immers niet in elke situatie voetballend de oplossing vinden, zonder dat dat risico’s met zich meebrengt. Bij noodoplossingen, op zogenaamde ‘escape ballen’, is hij heel erg functioneel.”

Als hij blijft scoren zoals hij bezig is, kan hij zeker topschutter worden. En misschien ook wel de Gouden Schoen veroveren. Dat zal dan moeten gebeuren zoals Onuachu het deed. Met heel veel punten in één van de twee stemrondes.

“We weten hoe het seizoen van Genk vorig jaar is geëindigd, dus ik vrees dat hij die punten uit de eerste stemronde niet meer zal kunnen ophalen”, denkt Mathijssen over de kansen van Tolu.