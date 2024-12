KRC Genk-voorzitter Peter Croonen onthult titeldroom: "Daar streven we naar"

Het is ondertussen van 2019 geleden dat KRC Genk nog eens landskampioen werd. Voorzitter Peter Croonen legt ambitieuze plannen op tafel om de club vaker naar de landstitel te loodsen en talenten langer vast te houden.

KRC Genk doet het dit seizoen bijzonder goed. De club gaat het nieuwe jaar in als leider en zal ongeacht straks ook meestrijden voor de titel.

De laatste keer dat de Limburgers landskampioen werden was in 2019. Nadien kwamen ze nog een paar keer héél dichtbij, denk maar aan dat ene doelpunt van Toby Alderweireld toen de Genkse fans al klaarstonden om het veld te bestormen.

Voorzitter Peter Croonen heeft nog wel grote plannen. "We hebben nu vier titels in 36 jaar – dat is een op negen. Laten we zeggen dat we streven naar een op vijf", vertelde hij bij De Standaard.

"Om dat te realiseren moet je spelers lang genoeg hier houden. Kevin De Bruyne speelde hier maar twee jaar, Thibaut Courtois was maar één jaar vaste doelman. We streven nu naar een verblijftijd van drie jaar – één jaar acclimatiseren en twee jaar echt meedoen."

"Dat is soms een strijd, maar we hebben bijvoorbeeld Zakaria (El Ouahdi) kunnen overtuigen te blijven. Hij kon vorige zomer een interessante stap zetten, maar die kwam te vroeg. We geloofden dat we dit seizoen sportief iets konden realiseren en hebben hem overtuigd dat hij daar een belangrijke rol in kan spelen", besluit hij.