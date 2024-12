'Anderlecht wil zich stevig versterken en komt opnieuw in Zuid-Amerika uit voor topdeal'

Anderlecht zou een bod hebben uitgebracht op César Huerta, maar de concurrentie voor hem is niet minnetjes. En dus komt er mogelijk nog een alternatieve naam op de proppen.

César Huerta zijn contract bij Pumas UNAM loopt af op het einde van het seizoen. Op 24-jarige leeftijd zou hij kunnen profiteren van de kans om zijn eerste ervaring op de Europese velden op te doen.

Anderlecht neemt het daarbij op tegen onder meer Osasuna en Ajax om hem al in januari tegen een lage prijs binnen te halen, voordat er deze zomer meer concurrentie ontstaat om hem transfervrij over te nemen. Volgens journalist César Luis Merlo hebben de Mauven al een eerste bod ingediend.

Alternatief?

Huerta is een linksbuiten die dit seizoen in 15 wedstrijden in de Mexicaanse competitie goed was voor 5 doelpunten en 3 assists, waarmee hij zijn creatieve kwaliteiten aantoont. Hij is iets meer dan een jaar international en scoorde al drie keer voor de nationale ploeg.

Maar met de concurrentie uit diverse landen is het nog niet zeker of Anderlecht hem wel zal kunnen binnenhalen. En dus hebben ze al een stevig alternatief geformuleerd.

Anderlecht informeerde volgens Het Laatste Nieuws al naar Nicolás Rodríguez, een 20-jarige Colombiaanse flankspeler. Hij speelt momenteel in z’n thuisland bij Fortaleza.