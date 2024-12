Einde voor Zanka? 'Anderlecht mikt hoog en wil ook deze verdediger in huis halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nu de prestaties van Zanka tegenvallen en de gezondheidstoestand van Vertonghen nog onzeker blijft, gaat Sporting Anderlecht op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Een zet vergelijkbaar met die van Jan-Carlo Simic zou kunnen worden in overweging genomen.

De druppel die de emmer deed overlopen? Afgelopen vrijdag werd Zanka uitgejouwd door eigen publiek na zijn slechte herstart, waardoor Dender gelijk kon maken in het Lotto Park.

De Deense verdediger stelt sinds zijn komst aan het begin van het seizoen teleur, reageerde met een handgebaar toen er boegeroep werd gehoord en hij kan in de winter al de hoofdstad mogelijk al verlaten. Hij overtuigde David Hubert niet.

🆕Z Belgii docierajÄ do mnie informacje, że jeden z tamtejszych klubów monitoruje sytuację obrońcy Legii Warszawahttps://t.co/N5T93miYHc — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) December 27, 2024

Bovendien is Sporting Anderlecht nog steeds onzeker over de gezondheidstoestand van Jan Vertonghen, die tegen Dender terugkeerde op het wedstrijdblad maar in tegenstelling tot Thorgan Hazard donderdag niet inviel. Hij wordt rustig gebracht, om een ​​nieuwe terugval te voorkomen.

Poolse verdediger?

Dit beperkt echter de mogelijkheden voor het defensieve compartiment. Daarom wil paars-wit tijdens de winterse transferperiode graag een extra centrale verdediger aanwerven. En volgens informatie van de Poolse media Piłka Nożna zou een zet als die van Jan-Carlo Simic kunnen worden geprobeerd, aangezien Paars-Wit de situatie van Jan Ziolkowski zou volgen, een 19-jarige verdediger die voor Legia Warschau speelt.

De U20-international, wiens marktwaarde wordt geschat op 1,2 miljoen euro, speelde dit seizoen elf Ekstraklasa-duels. Zijn contract bij Legia loopt af in 2026, maar heeft een optie voor een verlenging van twee seizoenen.