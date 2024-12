Kortrijk laat ex-speler OH Leuven naar verrassende bestemming vertrekken

KV Kortrijk neemt afscheid van Kristiyan Malinov. De verdedigende middenvelder heeft ook al meteen een nieuwe ploeg met het Hongaarse Debrecen. Zo komt er een einde aan een bizar seizoen, want spelen deed hij de voorbije maanden niet.

Het was OH Leuven dat Kristiyan Malinov naar België haalde. Toen kwam hij over van CSKA Sofia uit zijn eigen land Bulgarije. Drie jaar later volgde dan weer de overstap van Leuven naar Kortrijk.

Malinov naar Hongarije

Vorig seizoen maakte Malinov al niet te veel indruk, dit seizoen is hij helemaal uit de plannen verdwenen. Freyr Alexandersson maakte geen gebruik van hem en ook opvolger Yves Vanderhaeghe leek hem niet nodig te hebben.

En dus hebben ze bij Kortrijk nu een ferm besluit genomen. Ze laten Malinov gaan. De Bulgaar heeft ook meteen getekend bij het Hongaarse Debrecen en verlaat op die manier de Belgische competitie.

Strijd tegen degradatie

"Kristiyan Malinov verlaat KVK deze transferperiode en trekt naar het Hongaarse Debrecen. We bedanken Kristiyan voor zijn inzet voor de club en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière", aldus De Kerels in een statement op hun webstek.

KV Kortrijk krijgt na Nieuwjaar nog tien wedstrijden om weg te komen van de laatste vier plaatsen om zo te vermijden dat ze opnieuw in de playdowns terechtkomen.