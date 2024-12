Slechts enkele maanden bij de club: KVC Westerlo ziet verdediger al veel vroeger vertrekken dan verwacht

Westerlo heeft het contract van Emir Ortakaya verbroken. Hij keert nu terug naar het Turkse Fenebahçe.

Het avontuur van Emir Ortakaya bij Westerlo heeft niet lang geduurd. De Turkse verdediger kwam in juni van dit jaar aan bij de Kemphanen.

Volgens Gazet van Antwerpen hebben Westerlo en de 20-jarige verdediger besloten om zijn huurovereenkomst te verbreken. Hij keert dus vervroegd terug naar Fenerbahçe.

Hij zou daar op interesse kunnen rekenen van verschillende clubs. In totaal kwam hij slechts vijf keer in actie voor Westerlo. Hij verscheen twee keer aan de aftrap in de Croky Cup en één keer in de competitie.

Verder mocht hij nog twee keer invallen in de JPL. Er is bij Westerlo ook nog het dossier rond Bryan Reynolds. Die wil deze winter vertrekken.

Hij kan rekenen op interesse van Slavia Praag, maar de Tsjechische clubs biedt voorlopig te weinig. Westerlo wil meer dan het huidige bod van 2 miljoen euro volgens GvA.