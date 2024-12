Beter voorkomen dan genezen: Volgens Goots moet Antwerp dringend ingrijpen om een defensieve ramp aan het einde van het seizoen te voorkomen

Antwerp staat met 32 op 60 op een knappe vierde plaats en lijkt goed op weg om zijn ambities waar te maken. Een speler die in het eerste gedeelte van het seizoen echter niet te missen is, is Zeno Van den Bosch.

Van den Bosch, die vorig seizoen al werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, trekt dit seizoen de lijn door. “Van den Bosch laat zich op weinig fouten betrappen, en dat is uiteindelijk de voornaamste opdracht voor een centrale verdediger", aldus Patrick Goots in de Gazet van Antwerpen. Dit seizoen heeft Van den Bosch, ondanks enkele mindere momenten, zijn betrouwbaarheid weer bewezen achterin.“Met zijn duelkracht en goede inspeelpasses trekt hij de lijn door", vervolgt Goots, die Van den Bosch ziet als een toekomstige leider in de Antwerpse verdediging. Wat vooral opvalt bij Goots is de groei die Van den Bosch doormaakt. De jonge verdediger heeft zijn spel enorm ontwikkeld en lijkt klaar voor een stap hogerop. Analist Goots wijst er terecht op dat de club, met het mogelijke vertrek van Van den Bosch en Alderweireld, al geruime tijd bezig moet zijn met het plannen van de toekomst. De zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger zal een prioriteit worden voor Antwerp, die mogelijk ook de terugkeer van enkele andere sterkhouders in het middenveld zal moeten afwachten. Goots merkt op dat het middenveld, met Odoi en Riedewald, te weinig creatief voetbal brengt, waardoor Antwerp een betere balans in de kern zal moeten vinden om zijn doelstellingen in 2025 te realiseren. De terugkeer van Doumbia kan daarbij helpen.