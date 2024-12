Dender spaart kosten noch moeite en zet alles op alles voor behoud in de Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De winterstop in de Jupiler Pro League is dit jaar verkort, maar dat weerhoudt enkele ploegen er niet van om op buitenlandse stage te trekken. Ook promovendus Dender kiest voor een trainingskamp om optimaal voorbereid aan de tweede helft van het seizoen te beginnen.

Trainer Vincent Euvrard en zijn ploeg kiezen net als tijdens de zomer opnieuw voor een vroege herstart. Van 2 tot en met 6 januari trekt Dender naar San Pedro del Pinatar, een populaire bestemming voor Europese clubs in de regio Murcia, Spanje.

Het is een bewuste keuze om de focus volledig op te bouwen na een drukke eerste seizoenshelft. Met een kwartfinale in de Croky Cup tegen KAA Gent in het vooruitzicht kiest de club voor een professionele aanpak.

Dender is niet de enige Belgische club die een buitenlandse stage inplant. Ook competitieleider Racing Genk verblijft in Spanje, zij het op een andere locatie.

OH Leuven kiest, net als Dender voor een vroege voorbereiding voor 2025. De ploeg hervat de trainingen op 3 januari, slechts een dag later dan de promovendus. De focus ligt ook op de voorbereiding voor de Croky Cup, waarin OHL het opneemt tegen Club Brugge.

De keuze voor een buitenlandse stage benadrukt de ambitie van Dender. Het team wil niet alleen in de beker stunten, maar ook in de competitie sterk blijven presteren. Een behoud in de Jupiler Pro League behoort zeker tot de mogelijkheden.