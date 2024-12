Filip Joos gaat hard: "Vertonghen heeft meer talent en klasse dan die twee samen"

Bij RSC Anderlecht is Jan Vertonghen bijna opnieuw klaar voor de strijd. Tijdens het kerstvoetbal zat hij al opnieuw in de wedstrijdkern, al speelde hij nog niet. Paars-wit kan hem nochtans goed gebruiken.

Bij RSC Anderlecht is het achteraan soms toch niet echt om over naar huis te schrijven. De voorbije weken was het te vaak te slap en te flauw, omdat er ook

Lof voor Vertonghen

"Ik speel liever met tien dan met Simic én Zanka en met elf", aldus Filip Joos heel streng in 90 Minutes over de centrale verdedigers van RSC Anderlecht.

"Vorige week stond er een interview in La Gazzetta met Simic over de problemen bij Milan. Pavlovic is daar een ramp en Simic mag zeggen hoe het voor hem gaat bij Anderlecht. Als je hem hoort praten is het alsof Beckenbauer is herrezen."

Hallo zelfkritiek?

"Een beetje zelfkritiek en een beetje besef zou wel mogen. Zanka is dan weer compleet het tegenovergestelde en die heeft ook de ervaring."

"Het is natuurlijk een boutade, maar dat Vertonghen op zijn eentje meer talent en klasse heeft dan de twee anderen samen is gewoon honderd procent zeker", aldus nog Joos. Verder zijn er heel wat spelers die afwezig zijn bij paars-wit en ook dat weegt op de resultaten.