'Kevin De Bruyne flirt met spraakmakende exit uit Europa: contacten met club zijn al 'positief' verlopen'

Kevin De Bruyne zal binnenkort een zeer belangrijke beslissing moeten gaan nemen. Het contract van de Rode Duivel bij Manchester City loopt bijna af. Vertrekt of verlengt hij?

Het contract van Kevin De Bruyne bij Manchester City loopt nog tot juni dit jaar. Als hij voordien zijn contract niet verlengd heeft, zal hij gratis kunnen vertrekken.

Dit seizoen stond KDB, mede door blessures, nog maar acht keer in de basis in de Premier League. Zijn gebrek aan betrokkenheid zou kunnen meespelen in zijn keuze. De geruchtenmolen draait in ieder geval al op volle toeren.

Zo is het geen geheim dat ze in Saudi-Arabië alles op alles willen zetten voor zijn komst. Alleen meldt TEAMtalk dat De Bruyne zelf liever, in geval van een transfer, naar de Verenigde Staten zou trekken.

Daar wacht het project van San Diego op hem. De club begint in 2025 aan zijn eerste seizoen in de MLS en wil meteen uitpakken met de komst van de Rode Duivel. Het medium meldt dat de club al contact heeft gehad met de makelaars van De Bruyne.

Die contacten zouden 'positief' zijn verlopen. Momenteel verdient hij zo'n 480.000 euro per week bij Manchester City, maar als hij verlengt moet hij niet opnieuw zo'n riant loon verwachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd...