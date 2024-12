Pep Guardiola spreekt bewondering uit voor Kevin De Bruyne: "Kevin is Kevin"

Manchester City weet weer wat winnen is. De Engelse topclub kon zondagavond na een 0-2 zege tegen Leicester City nog eens vieren.

Manchester City is blijven vechten de laatste weken. Na één overwinning in 13 wedstrijden, konden de Citizens tegen Leicester City nog eens uitpakken.

Het werd 0-2 na doelpunten van Erling Haaland, die eerder op de week nog een penalty miste, en Savinho. Kevin De Bruyne speelde 90 minuten.

Na afloop had coach Pep Guardiola bijzonder mooie woorden voor de Rode Duivel. "Er zijn geen twijfels rond Kevin De Bruyne. Kevin is Kevin, wanneer hij fit is", opende hij.

"Hij is een van de meest bepalende spelers in de geschiedenis van Manchester City en de Premier League. Natuurlijk hebben we he nodig. Ik ben zo tevreden, zeker met de prestatie die hij geleverd heeft", besluit Guardiola.

Ondertussen staat City wel pas op de 5e plaats in de Premier League met 31 punten. Meedoen voor de titel wordt zo nog heel moeilijk, aangezien leider Liverpool al 45 punten telt.