Philippe Albert gooit plots totaal onverwachte naam op tafel om Tedesco op te volgen bij de Rode Duivels

Philippe Albert is er zeker van dat het einde verhaal is voor Domenico Tedesco. Maar wie zal de Duitser dan wel opvolgen?

Een teleurstellend EK en een nog zwakkere campagne in de Nations League. Voor Philippe Albert is het boeken toe voor Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels.

“Ik had iets anders verwacht op Euro 2024: bovenaan eindigen in de groep en het ver schoppen”, klinkt het bij Sudinfo. “Dat is niet gebeurd. De hoofdschuldige was Tedesco, die verkeerde beslissingen nam.”

Albert kan zelfs met enkele Rode Duivels, die zeiden dat het EK een succes was, helemaal niet leven. “Ik haat het om voor de gek gehouden te worden. Individueel, collectief, tactisch zijn we een lachertje geweest. Dat waren we tussen 2002 en 2012 en ik wil die periode niet herbeleven toen ik me schaamde om Belg te zijn als het over de nationale ploeg gaat.”

Er vielen al heel wat namen van mogelijke opvolgers. Vanhaezebrouck Preud’homme, Clement, maar zij zullen het naar alle waarschijnlijk niet worden.

Albert noemt plots een nieuwe naam. “Tedesco heeft zijn kans gehad, hij heeft hem niet gegrepen, veel succes voor hem. Als we een Mark van Bommel of een Gareth Southgate moeten halen, dan doen we dat... maar kwaliteit moet ook betaald worden.”