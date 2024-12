Vanhaezebrouck maakte opvallende vergelijking tussen Coosemans en Mignolet: "Coosemans is de beste doelman, maar..."

Hein Vanhaezebrouck overschouwde het Belgisch voetbal in 2024 als geen ander. De voormalige coach en huidig analist genoot van enkele doelmannen. Zijn keuze is dan ook héél lastig, maar wel onderbouwd.

Voor Het Nieuwsblad zette Hein Vanhaezebrouck enkele sleutelpionnen van 2024 in de kijker. Vooral bij de doelmannen heeft de analist het lastig om een keuze te maken.

"Ik ben al heel lang een grote fan van Jean Butez", aldus Vanhaezebrouck. "Het is niet de meest spectaculaire doelman, maar hij is enorm pro-actief. Daardoor heeft hij die wereldsaves niet nodig."

"Al is Colin Coosemans momenteel de beste doelman op de Belgische velden", gaat de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en KAA Gent verder. "Ik ga echter niet voor hem kiezen. Hij speelde geen volledig jaar bij Anderlecht."

Uiteindelijk kiest Vanhaezebrouck voor Simon Mignolet. "Hij was niet de beste doelman in het eerste deel van 2024 en eigenlijk ook niet in het tweede deel. Maar Simon is wel enorm constant. Daarom verdient hij elke erkenning."