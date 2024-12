Hoe zou het nog zijn met Noah Fadiga van KAA Gent na inplanten defibrillator? Dán mogen we hem terug op het veld verwachten

Noah Fadiga is al eventjes helemaal fit. Toch neemt KAA Gent voorlopig geen enkel risico met hem. En dus is het wachten op zijn terugkeer, al lijkt die er in 2025 dan toch te moeten gaan komen binnen afzienbare tijd.

Het was begin november toch wel even schrikken toen we Noah Fadiga zagen neergaan aan de dug-out. Uiteindelijk zou er een hartprobleem vastgesteld worden en moest er een defibrillator worden ingeplant.

Amper drie weken na zijn plotse ineenstorting op het veld deelde Noah Fadiga al zijn verhaal. De 25-jarige speler van AA Gent benadrukte toen al dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt.

Carrière zonder problemen verder zetten

"Ik verwacht dat hij zijn carrière zonder problemen zal kunnen voorzetten. Al moeten we rekenen op enkele maanden tijd vooraleer hij terug zal zijn", klonk het toen al hoopvol bij hartspecialist Pedro Brugada in Het Laatste Nieuws.

"Die defibrillator is een zekerheid in het voetbal én in het leven. Mijn vader is er nog en hij is gezond. Hij heeft zijn carrière kunnen verder zetten, dat geeft ook een zekerheid", gaf Fadiga zelf ook aan bij VTM.

Geen risico's

"De eerste maand moet ik het rustig aan doen, tegen januari kan ik normaal helemaal inspringen in de trainingen."

En effectief: ondertussen is Noah Fadiga in principe opnieuw helemaal fit. Toch werd hij rond kerstdag in de drukke periode met ook nog de wedstrijden in de Conference League niet gebruikt, want de Buffalo's wilden geen enkel risico met hem nemen.

Wanneer we hem dan wel terug mogen verwachten om opnieuw in de rotatie terecht te komen? In de wandelgangen wordt op eind januari gemikt. Ook dan begint er opnieuw een zeer drukke periode, met onder meer de dubbele confrontatie met Real Betis in februari.

De Buffalo's zullen Fadiga heel rustig brengen. Sowieso speelde hij dit seizoen ook al niet al te veel minuten per wedstrijd. Twee keer haalde hij het einde van de match, de rest van de wedstrijden werd hij vroeger of later gewisseld.

Marktwaarde van drie miljoen euro

De rechtervleugelverdediger werd dit seizoen door coach Wouter Vrancken omgeschoold tot rechterwinger en deed het daar steeds beter. Met drie doelpunten toonde hij ook al zijn waarde voor de club.

Ondanks de hartproblemen geloven ze ook bij Transfermarkt duidelijk nog in een zeer behouden afloop. Zijn marktwaarde werd in december nog aangepast van 2,2 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Gent lijkt echter niet van zin hem deze winter van de hand te doen, zoveel is duidelijk. En Fadiga zelf? Die trappelt van ongeduld.