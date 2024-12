Marc Degryse trekt aan de alarmbel bij Anderlecht: "Ze zijn er niet toe in staat"

RSC Anderlecht heeft 2024 met een stevige domper afgesloten. Het team van trainer David Hubert pakte 0 op 6 tegen Genk en Dender.

RSC Anderlecht had gehoopt zijn laatste wedstrijd van het jaar met een klinkende overwinning tegen Dender te vieren. Maar dat draaide eventjes anders uit: paarswit ging met 2-3 de boot in.

Een grote spektakelshow vooraf, de terugkeer van Jan Vertonghen in de selectie en speelminuten voor Thorgan Hazard. Het plan was af voor de laatste thuismatch in het Lotto Park van 2024.

Enkel de overwinning tegen Dender ontbrak nog, maar die kwam er niet. “Een goed Anderlecht laat Dender achter de bal lopen, maar dat lukte niet. Het middenveld werd afgetroefd”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws op zoek naar oorzaken.

Rits en Dendoncker waren de mannen die het moesten doen. “Geen tandem die overloopt van de creativiteit, maar het zijn wel mannen die de bal normaal gezien niet verliezen en zo anderen wegspelen.”

De bal niet verliezen was een cruciaal element om deze match naar je hand te zetten. “Maar daar zijn ze op dit moment blijkbaar niet toe in staat. Na rust kwam Hazard er dan nog bij... Een gebrek aan ervaring kan je het moeilijk noemen.”