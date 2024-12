Speelt Club Brugge miljoenentransfer na amper 683 speelminuten alweer kwijt?

Club Brugge eindigt 2024 als landskampioen op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, op amper een puntje van leider Genk. In de Champions League haalden ze (onverhoopt?) al tien punten en zo lijkt de top-24 na Nieuwjaar zeker nog haalbaar te zijn. Wat gaat er deze winter gebeuren?

Club Brugge heeft een zeer geslaagde en dure transferperiode gehad afgelopen zomer, met enkele mooie aanwinsten. Zeker Christos Tzolis heeft zijn stempel al helemaal kunnen drukken en lijkt ook snel opnieuw te kunnen vertrekken voor een aardige meerwaarde.

Ook Gustaf Nilsson en Ardon Jashari komen regelmatig in de plannen voor van Nicky Hayen, maar dat kan niet van élke speler gezegd worden. Zo heeft Zaïd Romero duidelijk de nodige moeite om zich aan te passen binnen het blauw-zwarte radarwerk.

6 miljoen euro

De 25-jarige Argentijnse centrale verdediger draagt een ferm prijskaartje en dat zou hem mogelijk ook parten kunnen spelen. Club Brugge heeft maar liefst zes miljoen euro betaald aan Estudiantes La Plata voor Romero.

Sinds zijn aankomst heeft de centrale verdediger echter amper tien keer gespeeld over alle competities heen. Hij begon in de Supercup en de eerste twee wedstrijden van de competitie in de basis, maar daarna kreeg hij niet al te veel kansen meer.

Vaak op de bank

Hij bleef bovendien de hele Europese campagne op de bank en staat helemaal in de schaduw van het duo Mechele-Ordoñez. En dus is de vraag stilaan wat er met Romero de komende maanden of jaren zal gaan gebeuren.

Zijn marktwaarde van zes miljoen euro is volgens Transfermarkt ondertussen al afgekolfd richting amper vijf miljoen euro en het is niet de bedoeling dat die transferwaarde blijft zakken. Dus moet er misschien wel een nieuwe stap gezet worden.

Een paar weken geleden meldde Esportas Da Sorte al dat Gremio Porto Alegre interesse toont in de speler die nog tot 2028 onder contract ligt bij blauw-zwart. Een mogelijke uitleenbeurt zou misschien een win-win-situatie voor iedereen kunnen zijn.

683 speelminuten

Komende zomer lijkt Ordoñez onhoudbaar en dan komen er voor Romero misschien toch opnieuw kansen om naast Mechele plaats te gaan nemen in het hart van de blauw-zwarte defensie. Sudpresse gaf onlangs dan weer aan dat er zeker voor eind januari niets lijkt te kunnen gebeuren, aangezien er nog twee matchen zijn in de Champions League waarin er geen nieuwe spelers kunnen worden toegevoegd.

Toch wordt Romero zeker in Zuid-Amerika nadrukkelijk in de gaten gehouden. Zo wordt hij door diverse scouts aangeprezen en hier en daar klinkt het dat ook Boca Juniors bijvoorbeeld wel een centrale verdediger kan gebruiken.