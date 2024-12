Westerlo krijgt tweede bod binnen voor sterkhouder: miljoenen kunnen Kemphanen alvast financiële ademruimte geven

Sparta Praag blijft vol inzetten op Bryan Reynolds. De Tsjechische topclub heeft een tweede bod gedaan op de flankverdediger van Westerlo.

Het nieuwe bod bedraagt 2 miljoen euro, aangevuld met 500.000 euro aan bonussen, en een doorverkooppercentage van 10% op de meerwaarde bij een toekomstige transfer. Westerlo is echter nog in afwachting of ze akkoord zullen gaan met het voorstel.

Sinds de zomer heeft Sparta Praag al anderhalf jaar belangstelling voor de 23-jarige Amerikaan. Het bod van de Tsjechische club ligt momenteel lager dan de 3,5 miljoen euro die Westerlo vorig jaar aan AS Roma betaalde voor de speler.

De flankverdediger is bovendien een van de hoogstbetaalde spelers in ‘t Kuipje. Het vertrek van Reynolds zou de club dan ook wat financiële ademruimte geven, iets wat Westerlo kan helpen bij het versterken van de selectie.

Versterking zoeken bij Club Brugge

Daarin lijkt Westerlo zijn pijlen te richten op Kyriani Sabbe van Club Brugge. De jonge verdediger is eerder al gepolst, maar tot dusver lijkt hij niet geneigd om de overstap te maken naar Westerlo. Sabbe komt momenteel niet veel aan spelen toe bij Club Brugge, maar lijkt desondanks geen haast te hebben om te vertrekken.

Daarnaast werd er ook naar Hugo Siquet van hetzelfde Club Brugge geïnformeerd. Het is echter afwachten of de Tsjechische club het gevraagde bedrag wil of kan betalen, en of Reynolds zelf een stap richting Sparta Praag ziet zitten.