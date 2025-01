Dan toch nog: 'Aanbieding voor ex-KAA Gent-speler Laurent Depoitre op tafel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Laurent Depoitre zwaaide vorig seizoen af bij KAA Gent. Ondertussen heeft hij nog altijd geen nieuwe job.

Het contract van Laurent Depoitre liep eind juni af bij KAA Gent. Een nieuwe overeenkomst was er niet voor de aanvaller.

Depoitre was echter nog niet klaar om op voetbalpensioen te gaan. Echte aanbiedingen kwamen er niet en in lagere reeksen gaan spelen, dat wilde hij niet.

Volgens Het Belang van Limburg heeft Eendracht Aalst Lede einde december toch eens durven polsen bij Depoitre om bij hen aan te sluiten.

Aalst is zijn oude liefde, maar volgens de krant ziet Depoitre het nog altijd niet zitten om in de derde afdeling of zo te spelen.

Eendracht blijft op zoek naar een ervaren spits die vlot scoort, zo liet sportief manager Georges Arts weten. Met Simon Lanckman van KFC Merelbeke werd wel een middenvelder aangetrokken.