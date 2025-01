Vorig jaar nog titularis, maar dit seizoen moet Rode Duivel toekijken vanop de bank: de komst van een tiener maakt het alvast niet makkelijker

PSV Eindhoven heeft zich versterkt met de 19-jarige vleugelaanvaller Esmir Bajraktarevic van New England Revolution. De komst van Bajraktarevic betekent niet alleen een versterking voor het team, maar ook een directe concurrentie voor Johan Bakayoko op de rechterflank.

De jonge Bajraktarevic komt naar Eindhoven om zich te voegen bij de aanval van PSV, waar hij naar verluidt de concurrent van Johan Bakayoko wordt. De Rode Duivel heeft de afgelopen drie wedstrijden niet mogen starten bij PSV en de komst van Bajraktarevic lijkt het er niet makkelijker op te maken voor de Rode Duivel.

Bajraktarevic wordt omschreven als een linksbenige speler met sterke kwaliteiten op de rechterflank. Hij is technisch vaardig, heeft een uitstekende voorzet en kan zelf ook doelpunten maken.

Bakayoko zal zich door de komst van Bajraktarevic moeten bewijzen. De aanvaller heeft de afgelopen tijd geen vast basisplaats gehad, wat de competitie op de rechterflank alleen maar intenser maakt.

Voor trainer Peter Bosz biedt deze situatie de mogelijkheid om te experimenteren en de juiste keuzes te maken om het meeste uit zijn aanvallers te halen. Bakayoko zal zich moeten onderscheiden en bewijzen dat hij de voorkeur krijgt boven Bajraktarevic in de strijd om de rechterflank.

Bajraktarevic had vorig jaar al een bijzondere ervaring in het Philips Stadion, toen hij zijn debuut maakte voor Bosnië en Herzegovina in een interland tegen Nederland. "De sfeer in het stadion was geweldig. Het is misschien wel het meest bijzondere moment uit mijn carrière tot dusver", zegt de jonge aanvaller.