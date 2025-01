Opmerkelijke moves op komst? KAA Gent en deze twee andere Belgische teams hebben dringend Belgen nodig

De transfermarkt kan bijna opengaan in België. En dus is de vraag wie er allemaal winterkoopjes zal doen. Een gegeven dat al eens vergeten wordt de laatste jaren is dat van de Belgen die op het wedstrijdblad moeten staan. Sommige teams komen stilaan in de problemen.

Royal Antwerp spande een tijdje geleden nog een rechtszaak aan tegen het principe van de verplichting een aantal Belgen op het wedstrijdblad te moeten zetten, maar tot op heden zijn er nog steeds zes verplicht nodig binnen de achttien namen op het blad. Weinig Belgen bij Gent Er was een tijd toen Moeskroen niet aan zes Belgen raakte en dan maar met amper zestien spelers op het wedstrijdblad stond. En mogelijk komen er in de komende jaren opnieuw ploegen in de verdringing. Zeker voor KAA Gent zou het wel eens tijd kunnen gaan worden voor Belgische versterking. Enkel Roef en Delorge spelen echt veel van de Belgen, voor Samoise, Kums en Gerkens is dat dit seizoen wat anders. Ook Kortrijk en Westerlo op zoek? Mogelijk zitten ze volgend jaar niet eens in de kern, waardoor er dan zeker zal moeten gezocht worden naar Belgische versterking. Het aantal speelminuten voor Belgen is van 42 naar 26 procent gezakt, becijferde Het Laatste Nieuws. Een veeg teken. Nog volgens de krant zouden ook KV Kortrijk en Westerlo ook dringend Belgisch moeten gaan versterken - zij hebben amper negen Belgen in de kern zitten momenteel.