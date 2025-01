Van KAS Eupen naar de Premier League... en niet voor niets: Engelse club wil 20 miljoen euro bieden voor voormalige JPL-speler

Emmanuel Agbadou zou de grootste transfer van zijn carrière kunnen maken door naar Wolverhampton te trekken. De Premier League-club zou bereid zijn om de portemonnee te trekken voor de Ivoriaanse international en voormalige speler van KAS Eupen.

In september 2020 kwam Emmanuel Agbadou aan bij AS Eupen, toen comfortabel gevestigd in de Jupiler Pro League en toekomstige halvefinalist van de Beker van België. Hij kwam van de Ivoriaanse club San Pedro, voor 300.000 euro.

Twee jaar later had de nu 27-jarige centrale verdediger al laten zien dat hij de kwaliteiten had om een stap vooruit te zetten in zijn carrière, zonder langs een club uit de top van onze competitie te gaan.

Het was Stade de Reims dat hem in 2022 kwam halen, voor een bedrag van bijna drie miljoen euro. Sindsdien is de Ivoriaanse international (7 caps) een onmisbare schakel geworden bij de club.

Van Eupen naar de Premier League voor Emmanuel Agbadou?

Sinds het begin van het seizoen is Emmanuel Agbadou nu aanvoerder en heeft hij slechts één Ligue 1-wedstrijd gemist, tegen Lyon, omdat hij geelgeschorst was. Zijn prestaties trekken natuurlijk de interesse.

Volgens informatie van de Franse krant L'Équipe zou Agbadou deze winter wel eens de eerste grote verkoop van een Franse club kunnen worden. Wolverhampton zou maar liefst 20 miljoen euro kunnen bieden aan Stade de Reims.

Als de huidige nummer 10 in de Ligue 1, op vier punten van Nice en de Europese plaatsen, heeft Reims de keuze: de aanbieding weigeren en proberen Europees voetbal te halen, of de winst veiligstellen om met een nieuwe basis te beginnen. De komende dagen zullen meer duidelijkheid brengen.