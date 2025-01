Matte Smets komt terug op pijnlijke fout tijdens zijn debuut bij Rode Duivels

Het jaar 2024 zal onvergetelijk blijven voor Matte Smets: hij kreeg de kans om zijn debuut te maken bij de Rode Duivels. Helaas maakte hij een grote fout waarna Israël het enige doelpunt van de partij kon maken.

Matte Smets is op dit moment op stage met de rest van zijn teamgenoten in de buurt van Benidorm, waar Racing Genk een van de weinige Belgische clubs is die heeft gekozen voor een trainingskamp deze winter. Dit om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het jaar 2025, dat wel eens het jaar van bevestiging voor Smets zou kunnen zijn.

Het jaar 2024 was het jaar van de doorbraak: een transfer naar Genk waar hij een vaste basisspeler werd, en vooral een selectie door Domenico Tedesco... die niet liep zoals verwacht. "Ik ben tevreden over mijn prestaties van het afgelopen jaar. Natuurlijk weet ik ook dat er nog ruimte voor verbetering is, maar daarvoor heb ik nu een nieuw jaar", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

Er is echter geen sprake van dat hij zich laat ontmoedigen door de fout die is gemaakt tijdens zijn eerste optreden voor de Rode Duivels. Smets is pas 21 jaar geworden en houdt zijn hoofd koel: "Schoonheidsfoutjes horen erbij, daarna is het belangrijk om de knop om te draaien en meteen weer vol gas te geven. Voetballen is wat ik het liefst doe."

"Van nature heb ik thuis wel meegekregen om altijd rustig te blijven, maar ook in de loop van de jaren leer je hoe je met lastige situaties moet omgaan. Er komt natuurlijk vaak heel wat aandacht bij kijken en dan is het kwestie om daar goed mee om te gaan. Als je je voetjes op de grond kan houden en hard blijft werken, kan je een mooie carrière maken", gaat hij verder.

Volwassenheid en ambitie, want de nieuwe Rode Duivel wil in de groep blijven. "Ik ga er alles aan doen om er in maart weer bij te zijn als de volgende selectie wordt bekendgemaakt", verzekert hij. Gezien de situatie van sommige van zijn concurrenten (Faes op de bank, De Winter net terug van een blessure...), heeft Matte Smets reden om hoopvol te zijn.