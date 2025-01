Jan Vertonghen laat voor het eerst van zich horen na opnieuw ferme opdoffer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De rentree van Jan Vertonghen bij Anderlecht is opnieuw uitgesteld na een vervelende tegenslag. De 37-jarige verdediger, die zijn langdurige achillespeesproblemen eindelijk achter zich dacht te hebben, heeft nu een zware enkelblessure opgelopen tijdens de eerste training van het nieuwe jaar.

Dit betekent dat zijn terugkeer op het veld wederom enkele weken vertraging oploopt. Anderlecht bevestigde dat het gaat om een ernstige verstuiking, waarbij de revalidatie tijd zal kosten.

De Belgische recordinternational leek in de winterstop eindelijk verlost te zijn van zijn fysieke problemen. Hij leek klaar om Anderlecht weer te helpen in de competitie, maar de blessure op de eerste training heeft de ploeg en de speler zelf een zware mentale klap bezorgd.

Toch dook de voormalige Rode Duivel zondagavond op in de Final Four van het nieuwe voetbalevenement 'Masters of Madness'. Dit evenement werd door Vertonghen samen met Dries Mertens bedacht.

Hoewel Vertonghen niet op het veld kon staan, verscheen hij zichtbaar met krukken op het evenement. Op sociale media ging een foto rond waarop Vertonghen te zien was op krukken, naast Erik Van Looy, die eveneens op krukken rondliep.

Het is niet de eerste keer dat Vertonghen met een enkelblessure te maken heeft. Ook vorig seizoen moest hij enkele wedstrijden missen vanwege een gelijkaardige blessure.