OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt na zes maanden alweer afscheid van zomeraanwinst

KV Kortrijk neemt afscheid van Tomoki Takamine. De verdedigende middenvelder keert terug naar zijn thuisland Japan.

Afgelopen zomer nam KV Kortrijk Tomoki Takamine over van Kashiwa Reysol. Het lijkt er echter op dat de Japanner heel wat heimwee had.

Een half jaar later keert hij namelijk weer terug naar zijn thuisland, dat bevestigt KV Kortrijk zelf via zijn officiële kanalen. Hij maakt de definitieve oversteek naar Hokkaido Consadole Sapporo in de J2 League.

Het zal aanvoelen als thuiskomen voor hem, aangezien hij al 114 wedstrijden bij die club heeft gespeeld. Het wordt wel zijn eerste ervaring in de tweede klasse van Japan.

Bij KV Kortrijk speelde Takamine slechts 21 wedstrijden. Daarin kon hij niet scoren en ook geen assist geven. Vaak kreeg hij een basisplaats dit seizoen, al moest hij geregeld op de bank beginnen ook.