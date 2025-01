Van der Elst waarschuwt club voor risicovolle transfer: "Als je al in een degradatiestrijd zit, lijkt me dat geen goed idee"

In de strijd tegen degradatie wordt het voor sommige ploegen een moeilijke opgave om te ontsnappen aan de play-downs. Volgens Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck wordt de situatie voor teams als Beerschot steeds lastiger.

Beerschot heeft het lastig. De club staat onder druk om te ontsnappen aan de play-downs. "Het wordt toch heel moeilijk om nog te ontsnappen", zegt Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck denkt dat er nog wel wat kan veranderen in de play-downs, maar ook hij vindt het moeilijk voor Beerschot. "In de play-downs kan nog veel, maar het wordt lastig."

Cercle Brugge doet het dit seizoen veel slechter dan vorig jaar. Van vierde naar dertiende, volgens Van der Elst lijkt de ploeg in een neerwaartse spiraal te gaan richting degradatie. "Cercle, stel je voor. Vorig jaar vierde, nu nog altijd dertiende."

De komende weken worden belangrijk voor deze ploegen. "Het is afwachten wie zich nog versterkt", zegt Vanhaezebrouck. Een slimme transfer kan volgens de analist het verschil maken tussen veilig zijn of in de play-downs belanden.

Transfer Lamkel Zé?

Sint-Truiden wordt ook genoemd als een club die in de problemen zou kunnen komen. Franky Van der Elst heeft zijn twijfels over een mogelijke transfer van Lamkel Zé naar de club. "Als je al in een degradatiestrijd zit, lijkt het me geen goed idee om een risicovolle speler als Lamkel Zé erbij te halen."