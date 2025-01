De weergaloze cijfers van 400x Kevin De Bruyne bij Manchester City

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne maakt andermaal indruk bij Manchester City. Ondertussen heeft hij er de kaap van de 400 wedstrijden weten te ronden en de cijfers die hij kan voorleggen zijn ronduit indrukwekkend te noemen.

Kevin De Bruyne vierde afgelopen weekend zijn 400e wedstrijd met Manchester City. De Skyblues hebben hem uiteraard geëerd. Zelf bleef hij natuurlijk zoals steeds heel minzaam in zijn reactie.

"Had ik verwacht om 400 wedstrijden te spelen voor dezelfde club? Eh... nee, maar Manchester City is als thuis, dat weet iedereen", klonk het. Maar hij zorgde wel voor een jubileum in majeur.

172e assist voor Manchester City

KDB leverde een assist tegen West Ham, zijn 172e sinds zijn aankomst tien jaar geleden. De Rode Duivel heeft ook 104 doelpunten gescoord. Hij had dus een voet in 276 doelpunten, niet slecht voor die 400 wedstrijden in totaal.

De favoriete doelwitten van zijn passes zijn talrijk: Sergio Agüero en Gabriel Jesus scoorden elk 22 doelpunten op passes van KDB. Raheem Sterling en Erling Haaland volgen met 20 goals dankzij KDB's diensten.

Weergaloze cijfers

Buiten het Etihad Stadium heeft hij de meeste wedstrijden gespeeld op Wembley (9, met alle gespeelde finales in het vizier ook nog eens). In totaal heeft De Bruyne 18 clubtrofeeën gewonnen bij Manchester City.

Met zijn 400 gespeelde wedstrijden is Kevin De Bruyne de vijftiende speler met de meeste wedstrijden voor de Citizens op zijn naam. Hij zal waarschijnlijk Alan Oakes, de recordhouder met 680 wedstrijden, niet inhalen.