Sporting Lokeren heeft werk aan de winkel in 2025, CEO is wel héél eerlijk: "Moesten lopen terwijl we nog niet konden wandelen"

Sporting Lokeren kwam enigszins vroeger dan verwacht opnieuw in het profvoetbal terecht en dus was het de afgelopen maanden toch even slikken en wennen. De Waaslanders hebben ondertussen wel hun draai al wat gevonden in de Challenger Pro League.

Na een moeilijke start stond Sporting Lokeren-Temse een tijdje helemaal onderaan het klassement, maar stilaan maken ze toch wel wat sier in de Challenger Pro League. Toch blijft de kloof met Genk amper vier punten.

Niet klaar

Doordat Deinze failliet ging is er wel maar één rechtstreekse daler meer in de reeks, waardoor het voor de Waaslanders iets makkelijker wordt om zich te gaan handhaven. Thomas Bernaert is duidelijk in Het Nieuwsblad: "We hadden zelf ook beter moeten doen. We hebben geen kern om onderin te hangen."

Toch geeft hij ook een aantal dingen ootmoedig toe: "Natuurlijk waren we niet klaar. We moesten lopen, terwijl we nog niet konden wandelen. We wisten dat we een moeilijk jaar zouden hebben."

Meer supporters gezocht?

De trouwe fans zijn op post, maar soms ogen de tribunes op Daknam vrij leeg. 3000 supporters? Dat moet de hoogte in de komende maanden en jaren, al zat het in de Wasico tegen Beveren natuurlijk wél goed vol.

"We hebben een geweldig publiek, maar we zouden meer fans naar het stadion moeten trekken", is ook Bernaert duidelijk.