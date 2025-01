Topclub dringt aan: 'Het is Feyenoord menens voor Belgische doelman met verleden bij Anderlecht en Oostende'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Feyenoord zou graag Liam Bossin willen aantrekken deze winter. Een mooie beloning voor de Belgisch-Ierse doelman. Of hoe snel het ook kan gaan voor bepaalde spelers. Feyenoord dringt aan, zoveel is duidelijk.

Volgens het Nederlandse medium 1908.nl is Feyenoord al eventjes bezig met de zaak van Liam Bossin. De 28-jarige doelman heeft indruk gemaakt bij FC Dordrecht in de tweede divisie.

De club van Brian Priske, actief in de Champions League dit seizoen, wil de deal rondmaken om het mogelijke vertrek van hun derde doelman, Plamen Andreev, op te vangen.

Bossin op weg naar Feyenoord?

Geboren in Woluwe-Saint-Lambert is Bossin opgeleid bij White Star voordat hij vier jaar bij Anderlecht doorbracht, waar hij een tijdje met het eerste team trainde. Uiteindelijk speelde hij ook nog even voor KV Oostende.

Ondertussen zou hij dus Dordrecht kunnen verlaten. Feyenoord wil hem er heel graag bij en heeft ondertussen een constructie opgezet waarbij ze Mannou Berger de omgekeerde beweging zouden laten maken.

De doelman van Feyenoord wil meer speelminuten gaan maken en die zou hij bij Dordrecht mogelijk kunnen gaan maken. De komende dagen mag een deal verwacht worden.