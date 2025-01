Elon Musk heeft wild plan en wil absolute topclub kopen: "Zeker geïnteresseerd"

Aan geld geen gebrek bij de ondernemer Elon Musk. De miljardair zou nu mogelijk ook interesse hebben om een van de grootste clubs ter wereld te kopen. Dat heeft zijn vader aangegeven.

Elon Musk is al langer dan vandaag geïnteresseerd in voetbal en hij zou zeker geïnteresseerd zijn om mogelijk Liverpool over te kopen. Al zal hij daarvoor natuurlijk heel wat geld op tafel moeten leggen, dus lijkt het nog niet meteen voor vandaag of morgen.

De huidige eigenaars van Liverpool - de Fenway Sports Group - heeft de club tot op heden ook nog niet te koop aangeboden, maar is wel altijd op zoek naar externe investeerders. Misschien dat Musk op die manier zichzelf kan inkopen bij Liverpool.

Vader Errol Musk gaf bij Times Radio alvast aan dat zijn zoon zeker geïnteresseerd zou zijn in de aankoop van de club. "Maar wie niet?", gaf hij er ook meteen bij aan. "De prijs zal zeker stijgen als Elon aanklopt."

The Beatles

“Elon’s grootmoeder werd geboren in Liverpool en we hebben er nog familie wonen. We hadden het geluk verschillende Beatles goed te kennen. Een deel van mijn familie groeide met hen op. We zijn dus verbonden aan Liverpool.”

Op dit moment is Liverpool op weg naar de titel in de Premier League. Dat kan de prijs ook enkel maar opdrijven.