'Gent gaat hard en heeft nieuwe aanvaller beet'

Bij KAA Gent is er door de blessure van Max Dean enkel nog Andri Gudjohnsen voorhanden in de spits. En dus mikken ze op een nieuwe aanvaller. Er werd al gedacht aan Dante Vanzeir, maar ondertussen kijken ze ook al naar de toekomst.

Dante Vanzeir is nog niet van KAA Gent, maar ondertussen hebben ze wel al El Hadji Seck binnen weten te halen. Dat laat alvast Stefan Smet van Het Nieuwsblad weten.

De 17-jarige Senegalees zal een contract tekenen bij De Buffalo's op het moment dat hij achttien jaar wordt. Daarna zal hij in eerste instantie uitkomen voor de beloftenploeg Jong Gent.

Spits uit Senegal

Toch is het de bedoeling dat hij natuurlijk op termijn zal doorgroeien naar de A-kern en ook van waarde kan zijn voor KAA Gent zelf. Hij kon de voorbije maanden alvast wel wat adelbrieven voorleggen.

De Buffalo’s trekken El Hadji Seck aan. In eerste instantie zal de 17-jarige Senegalese aanvaller die dit seizoen in de Senegalese tweede klasse goed was voor zes goals in negen duels, uitkomen voor Jong AA Gent. Seck wordt binnenkort 18 en zal dan zijn contract ondertekenen. — Stefan Smet (@Stefan_gent) January 7, 2025

Zo scoorde hij liefst zes goals in negen duels in de Senegalese tweede klasse. Dat was meer dan reden genoeg om overtuigd te raken. En dus heeft het Gentse bestuur heel snel geschakeld en hem aangetrokken.

Van de speler is zelf tot op heden erg weinig geweten, maar daar kan de komende weken of maanden verandering in komen.