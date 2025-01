OFFICIEEL: KAA Gent verrast zijn fans en kondigt in één keer uitgaande en inkomende transfer aan

De transfermarkt is sinds vandaag geopend. KAA Gent zit niet stil en kondigde meteen een inkomende en uitgaande transfer aan.

KAA Gent laat er geen gras over groeien: de transfermarkt is sinds dinsdag geopend en de club heeft meteen dubbel transfernieuws meegedeeld. Om te beginnen kondigde de club het vertrek van doelman Daniel Schmidt aan.

Een jaar nadat hij overkwam kwam STVV verlaat hij de club alweer. De Japanse doelman keert terug naar zijn thuisland waar hij bij Nagoya Grampus aan de slag gaat. Zijn nieuwe club maakte het nieuws al bekend, maar nu volgt de mededeling van Gent ook.

De Buffalo's vertellen dat Schmidt expliciet de wens had om meer speelminuten te verzamelen en ook mikte op een terugkeer naar Japan, om zo dichter bij zijn familie te zijn. Zijn vertrekwens ging in vervulling.

In totaal kwam hij 15 keer in actie voor Gent. De club maakt ook meteen bekend dat Tom Vandenberghe zijn vervanger is geworden. Hij komt over van KV Kortrijk.

Hij was de afgelopen maanden titularis bij de Kerels. Vandenberghe tekende een contract tot 2027, met de optie op een bijkomend jaar.