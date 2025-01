Transferbom op komst? 'Topschutter Tolu wekt interesse op van Europese topclub'

Bij KRC Genk proberen ze dit seizoen de kern zo goed mogelijk bij elkaar te houden tijdens de winter. Topschutter Tolu kan alvast op interesse rekenen.

KRC Genk heeft de afgelopen jaren in de winter al meermaals een sterkhouder zien vertrekken. Dit draaide niet altijd zo goed uit, dus dit jaar wil de club dit voorkomen.

Makkelijk is dat sowieso niet, aangezien de Limburgers op plaats één staan in de Jupiler Pro League en automatisch wat meer aandacht trekken. Het feit dat er op individueel vlak ook zo goed gepresteerd wordt, zal ook meespelen.

Er is namelijk interesse in de topschutter van onze competitie. Sacha Tavolieri en Footmercato melden dat Tolu Arokodare een optie is voor AS Monaco.

Hij is niet prioriteit, maar eerder een alternatief voor Mika Biereth, die als toptarget wordt gezien. Het zal sowieso een zaak zijn om in de gaten te houden de komende weken.

Zijn entourage heeft met AS Monaco gepraat, maar de club heeft nog geen bod ontvangen. Tolu scoorde in 22 wedstrijden al 14 doelpunten dit seizoen.