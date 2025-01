Verrassende wending? Voormalig Union-speler en ex-jeugdproduct in beeld bij Anderlecht als defensieve versterking

Anderlecht is in zijn zoektocht naar defensieve versterkingen uitgekomen bij Siebe Van der Heyden. De 26-jarige linksvoetige centrale verdediger, die een sterke reputatie opbouwde bij Union, speelt momenteel bij het Spaanse Mallorca.

Daar komt hij echter amper aan speelminuten, waardoor een terugkeer naar België tot de mogelijkheden behoort. Van der Heyden brak door in de Jupiler Pro League bij Union, waar hij met zijn duelkracht, opbouwende kwaliteiten en leiderschap uitgroeide tot een sterkhouder.

Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt: in 2022 werd hij beloond met een selectie voor de Rode Duivels, waarvoor hij één cap behaalde onder voormalig bondscoach Roberto Martínez. Die erkenning was een hoogtepunt in zijn carrière, die hij na Union hoopte verder te ontwikkelen in Spanje.

Bij Mallorca liep het echter anders. De Brusselaar slaagde er niet in een vaste basisplaats te veroveren en bleef dit seizoen voornamelijk op de bank. Met het oog op meer speeltijd lijkt een transfer een logische keuze. Hij zou zelfs al gevraagd hebben te mogen vertrekken.

Anderlecht kan zijn profiel goed gebruiken, zeker gezien de recente blessures van Jan Vertonghen en de onzekerheid rond andere defensieve opties.

Voorlopig gaat het echter nog om een gerucht. Van Der Heyden speelde in zijn jeugd trouwens al voor Anderlecht, maar kon er nooit doorbreken bij het eerste elftal.