Olivier Renard wedt op veel paarden: 'ook gevoelige transfer van verdediger van Belgische topclub ligt op tafel'

Anderlecht is op zoek naar centrale verdedigers en ineens komt heel het lijstje naar boven. Dinsdag lagen er al drie namen op straat: Mendy, Touba en Van Der Heyden. Maar blijkbaar staat er ook een verdediger van KAA Gent op de radar.

Het is Sacha Tavolieri, die gisteren ook het eerst met het nieuws van Siebe Van Der Heyden op de proppen kwam, die ook de naam van Jordan Torunarigha lanceert. De 27-jarige Duitser zou volgens de transferjournalist ook een optie zijn om de plaats van linkse centrale verdediger in te vullen.

Het lijkt niet meteen de waarschijnlijkste optie, maar een beetje dieper graven en het blijkt dat het toch niet onmogelijk zou zijn dat paars-wit bij hem gaat aankloppen.

Zijn contract bij de Buffalo's loopt immers af in de zomer van 2025 en hij heeft tot nu toe telkens geweigerd om zijn contract te verlengen. Dat betekent ook dat hij nu vrij mag onderhandelen met nieuwe clubs.

Anderlecht is dringend op zoek naar een vervanger voor Jan Vertonghen, die opnieuw een maand out is. Zanka traint niet meer mee en staat op het punt voor LA Galaxy te tekenen.

Dat betekent dat de spoeling wel heel dun is en David Hubert mogelijk een beroep moet doen op Nunzio Engwanda of Amando Lapage nu donderdag in de beker tegen Beerschot.