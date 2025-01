Eerste afgelasting in de Pro League van het weekend is een feit

De sneeuw zorgt voor problemen in het voetbal. De eerste afgelasting van het weekend in de Belgische profvoetbal is nu ook een feit.

Woensdagnacht, en donderdag viel er heel wat sneeuw uit de lucht. Die zorgde voor problemen, maar ook in het voetbal... FCV Dender deed al een oproep aan zijn supporters om het trainingsveld vrij te maken van sneeuw op donderdag. In de avond wordt de Bekermatch Beerschot-Anderlecht gespeeld. Greenkeepers hebben er alles aan gedaan om het veld sneeuwvrij te maken, al ligt het er wel heel slecht bij. Voor doel is het net een zandbak. De sneeuwval heeft ook gevolgen voor het profvoetbal dit weekend. De wedstrijd Lommel SK - Francs Borains zal alvast niet doorgaan, dat liet de Limburgse club weten. "Lommel SK heeft met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen, waarna 's avonds een keuring van de bond volgde. Na overleg met de verschillende belanghebbende is besloten om de wedstrijd op vrijdagavond tot nader orde uit te stellen", klinkt het bij Lommel.





