'Miron Muslic in beeld om iconische trainer op te volgen'

Miron Muslic werd vorige maand ontslagen bij Cercle Brugge. Ondertussen lonken de nieuwe aanbiedingen.

Na de nederlaag op Beerschot begin december werd Miron Muslic bij Cercle Brugge aan de kant geschoven als hoofdtrainer. Hij werd opgevolgd door Ferdinand Feldhofer.

Volgens Sky Sports News is Muslic ondertussen in gesprek met een Engelse club om een wel heel iconische trainer op te volgen. Plymouth, dat nog maar Wayne Rooney aan de kant schoof als trainer, wil de Oostenrijker binnenhalen. Hij is één van de kandidaten.

Muslic zou deze week in Londen op gesprek gaan met de club uit de Championship. In de Engelse tweede klasse staan ze moederziel alleen op de laatste plaats.

Dat is drie punten minder dan de drie ploegen voor hen: Portsmouth, Hull City en Cardiff. De ploegen hebben wel een verschillend aantal matchen gespeeld, waardoor het klassement wat vertekend is.

De eerstvolgende wedstrijd staat al gepland voor komende dinsdag. Dan is Oxford de tegenstander. Zij staan zeventiende in de stand, met 8 punten meer dan Plymouth.