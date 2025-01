Werk aan de winkel? Beerschot zet alles op alles met oog op wedstrijd tegen Anderlecht

Beerschot begint aan een cruciale week met twee grote, maar ook moeilijke wedstrijden. Eerst komt Anderlecht op bezoek in de beker, daarna volgt de derby tegen Antwerp. En een week later moeten ze ook nog eens naar Club Brugge.

De Beker van België lijkt niet meteen het hoofddoel te zijn voor Beerschot, want operatie redding gaat uiteraard voor. Maar een wedstrijd tegen Anderlecht wil je altijd winnen en een halve finale in de Beker van België wil je altijd spelen.

Alle hens aan dek?

Beerschot is in eigen huis al acht wedstrijden ongeslagen en wil ook tegen Anderlecht én tegen Antwerp die reeks maar wat graag nog wat gaan verlengingen. Makkelijk zal dat uiteraard niet worden.

Bovendien is er nog een extra probleem en dat is het veld op het Kiel. Dat lag er vlak voor nieuwjaar al niet al te best bij. Bovendien is er nu ook sneeuwweer, waardoor alles nog wat lastiger wordt.

Veldverwarming staat aan

De Mannekes hebben zich wel danig voorbereid op de zaak en hebben de veldverwarming aangelegd met oog op de bekerclash tegen Anderlecht. Het veld moet op die manier speelklaar raken.

"De veldverwarming staat aan en we volgen de situatie op de voet om de wedstrijd tegen Anderlecht te laten doorgaan. Een Brussels extern bedrijf dat het veld verzorgt staat standby en volgt alles op", aldus woordvoerder Bram Vaesen in Het Nieuwsblad.