Dubbele opsteker op Jan Breydel met belangrijke weekendmatch op komst

Dubbel goed nieuws van bij Cercle Brugge. Twee spelers zijn er op de weg terug en dat geeft de burger er zeker wel wat moed. Zowel Warleson als Nazinho verschenen op training.

Begin oktober versloeg Cercle Brugge St. Gallen met 6-2 in de Conference League en bevestigde daarmee de ambities in Europa. De mooie avond van De Verenigind werd echter overschaduwd door een gebeurtenis: de blessure van doelman Warleson.

Die moest het veld verlaten na slechts een half uur spelen, nadat hij verkeerd geland was bij het vangen van een bal in de lucht en zo zijn knie verdraaide.

Warleson én Nazinho op terugweg

De Braziliaanse doelman was vorig seizoen nog een sensatie van de Belgische competitie, maar moest sindsdien geblesseerd toekijken en zag Maxime Delanghe zijn plaats in het doel zien innemen en zeer goed presteren.

Back on the pitch. 🤩



Nazinho is opnieuw volledig fit en traint mee met de groep. Warleson heeft het veldwerk hernomen en zet een nieuwe stap in zijn revalidatie!

Warleson, die afgelopen zomer interesse van meerdere clubs zag, is echter de eerste doelman van Cercle. Een positie die hij binnenkort zou kunnen heroveren. De 28-jarige doelman is deze week teruggekeerd naar de groepstraining.

Tegen KV Mechelen staat hij nog niet op het wedstrijdblad, maar zal hij een signeersessie houden. Ondertussen is ook Nazinho teruggekeerd naar de groepstraining van De Vereniging. Hij was ook al een tijdje buiten strijd, maar is nu dus helemaal terug.