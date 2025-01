Verkocht voor 17 miljoen, maar Belgische topclub kan nog vele miljoenen opstrijken: jonge Belg ontwikkelt zich tot megaster

Malick Fofana heeft zich in zijn eerste jaar bij Lyon snel bewezen en heeft nu al een aanzienlijke marktwaarde. In november werd zijn waarde door onderzoeksbureau CIES op 38,2 miljoen euro geschat, wat inmiddels als te laag wordt beschouwd.

De 19-jarige Belg is uitgegroeid tot een vaste waarde bij Lyon, waar hij samen met sterspelers als Alexandre Lacazette en Rayan Cherki de voorhoede vormt. Zijn indrukwekkende prestaties, waaronder zeven goals en drie assists, maken hem tot een belangrijke speler voor de Franse club.

Fofana's overgang van AA Gent naar Lyon kostte de Franse club oorspronkelijk 17 miljoen euro, met nog eens 5 miljoen euro aan bonussen en 20 procent van de meerwaarde bij doorverkoop. Dit maakt de kans groot dat Gent in de toekomst nog flink kan profiteren van een eventuele verkoop.

Hoewel de belangstelling voor Fofana groeit, met geruchten over interesse van clubs als PSG en Liverpool, is het waarschijnlijk dat hij deze winter niet zal vertrekken. Volgens Lyon-watcher Régis Dupont wil Fofana zelf nog niet weg, aangezien hij bezig is aan zijn eerste seizoen als basisspeler en de kans heeft om komend seizoen in de Champions League te spelen, mocht Lyon zich kwalificeren, schrijft Het Nieuwsblad.

Lyon kampt echter met financiële problemen, en Fofana kan de grootste bron van inkomsten zijn. Het is waarschijnlijk dat zijn marktwaarde aan het einde van het seizoen tussen de 60 en 70 miljoen euro zal liggen, wat Lyon in een sterke onderhandelingspositie brengt. Als Lyon financieel in moeilijkheden blijft, zou Fofana mogelijk verkocht kunnen worden om de club te ondersteunen.

Voor KAA Gent zou dit een mooie financiële meevaller kunnen zijn, aangezien ze recht hebben op 20 procent van de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop van Fofana. Als Lyon de jonge Belg zou verkopen voor een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen euro, zou Gent een aanzienlijke som kunnen ontvangen.