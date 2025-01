🎥 Marc Coucke deelt fantastisch nieuws vlak voor de topwedstrijd tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft de grasmat in het Lotto Park volledig vernieuwd, en eigenaar Marc Coucke heeft trots beelden gedeeld van de nieuwe, frisse ondergrond. Morgen ontvangt paars-wit namelijk landskampioen Club Brugge.

Tijdens de korte winterbreak besloot Anderlecht het veld grondig te vernieuwen. Na de laatste wedstrijd tegen Dender op 27 december begon de ingrijpende operatie, waarbij de bovenste laag van het veld werd afgegraven en vervangen door een nieuwe grasmat van 7.000 vierkante meter.

De renovatie van het veld kostte Anderlecht 300.000 euro. Dit was nodig om de kwaliteit van het spel te verbeteren en de speelomstandigheden te optimaliseren voor het tweede deel van het seizoen.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke ging zaterdag persoonlijk een kijkje nemen in het Lotto Park om de nieuwe grasmat te inspecteren. Hij was zichtbaar tevreden over het resultaat van de vernieuwing.

"We hebben een topveld in enkele dagen tijd gekregen", zei Coucke op social media. "Er is dag en nacht gewerkt, en ik ben dankbaar voor de toewijding van de mensen die hiermee bezig waren."

Met de nieuwe grasmat hoopt Anderlecht nu in betere omstandigheden te kunnen voetballen, te beginnen met de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge. De vraag blijft of de nieuwe grasmat de club zal helpen om de resultaten te behalen die ze nodig hebben in de competitie en eventuele prijzen.