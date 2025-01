"Dat is niet juist": Brandon Mechele helpt leugen over contractverlenging de wereld uit, maar doet ook opvallende bekentenis

In mei verlengde Brandon Mechele zijn contract bij Club Brugge. Daarover wil hij de puntjes nu wel eens op de i zetten.

De meningen over Brandon Mechele lopen gigantisch uit elkaar. Velen vonden hem vorig seizoen geregeld een overbodige speler die te vaak in de fout ging, maar voor heel wat anderen is hij een absolute rots in de branding.

Hij kreeg na vorig seizoen een nieuw contract aangeboden, tot midden 2027. Dat zou een hele tijd aangesleept hebben, met als gevolg dat Mechele ook heeft moeten inleveren, zo doet het verhaal de ronde.

“Neen, da's niet juist”, klinkt het aarzelend in Het Laatste Nieuws. Mechele voegt er meteen ook iets aan toe dat niemand zou verwachten. “Alleen heb ik heel even getwijfeld om hier te blijven”, vertelt hij.

“Het heeft een tweetal weken geduurd vooraleer ik de klik maakte. Kijk, het is niet dat ik Club wou verlaten, helemaal niet. Alleen had ik mijn doel bereikt, namelijk als speler het meeste aantal titels behalen bij Club.”

Mechele vroeg zich naar eigen zeggen af of hij nog de motivatie zou vinden voor een extra titel. “Stel dat dat niet zo was geweest, zou het jammer zijn dat ik hier een 'schijtseizoen' speel. En alles wat ik hier heb opgebouwd op zo'n manier weggooi”, besluit hij.