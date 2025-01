Dedryck Boyata spreekt voor het eerst sinds zijn vertrek bij Club Brugge, en komt met uitleg over zijn toekomst

Dedryck Boyata zit nu zonder club. Maar hij wil niet verbitterd zijn over zijn mislukking in Brugge.

2,5 jaar geleden stond Dedryck Boyata op het punt om voor het eerst uit te komen in de Belgische competitie. De voormalige Rode Duivel werd geacht zijn ervaring toe te voegen aan de verdediging van Club Brugge, met een aanzienlijk salaris in het vooruitzicht. Maar het vervolg is bekend: de voormalige belofte van Manchester City speelde slechts tien wedstrijden als basisspeler en kwam dit seizoen niet meer in actie.

Vorige week slaagde hij er uiteindelijk in een akkoord te bereiken met de club om zijn contract te beëindigen. Hij spreekt voor het eerst over deze moeilijke maanden in een interview met het Nieuwsblad.

"Ik heb gemengde gevoelens, maar het was de beste oplossing voor mij. Het zou heel gemakkelijk zijn om nu negatief te praten over de club, vooral na de laatste zes maanden, maar ondanks de moeilijkheden zijn er sterke relaties opgebouwd. Ik slaagde er ook in het positieve te vinden, zelfs in het negatieve", begint hij.

Klaar voor een comeback

Boyata legt uit dat zijn blessures tijdens zijn eerste maanden in Brugge de rest van zijn avontuur hebben beïnvloed. Maar hij beweert de afgelopen twee seizoenen geen fysieke problemen meer te hebben gehad. Hij wil vooral blijven spelen en is geruststellend over zijn fysieke conditie: "Ik ben van het type dat als een van de eersten op de training aankomt en als een van de laatsten vertrekt."

Hij houdt zich dus fit om snel weer een club te vinden: "Het zou het makkelijkst zijn om in België te blijven - ik heb opties - maar ik wil ook geen deur sluiten voor iets anders. Ik ben ook bereid opofferingen te doen. Ik besef ook dat ik niet hetzelfde salaris kan verwachten als bij Club Brugge. Ik wil gewoon een club vinden waar ik mijn waarde kan bewijzen. Ik heb ook een zoon die dol is op voetbal en ik zou hem graag willen laten zien wat ik kan doen."