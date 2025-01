Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers voor wedstrijd tegen OH Leuven

KRC Genk speelt zaterdagavond in eigen huis tegen OH Leuven. Coach Thorsten Fink wil zijn troepen al even waarschuwen.

KRC Genk doet het dit seizoen bijzonder goed. De Limburgers staan met 42 punten nog alleen op kop van het klassement en spelen de halve finale van de Beker.

Met nog tien wedstrijden te gaan in de reguliere competitie, is de volgende stap een overwinning in eigen huis tegen OH Leuven. Van onderschatting wil Thorsten Fink niets weten.

"Het is een heel goeie ploeg, met kracht én snelheid voorin. Bovendien verdedigen ze compact en bouwen ze verzorgd op. Het wordt een lastige opdracht, die we zeker niet mogen onderschatten", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Het blijft toch iets wat ze bij Genk, ondanks de leiderspositie, blijven doen dit seizoen. De druk wordt zo veel mogelijk weggehouden. Fink wou ook nog de greenkeepers bedanken.

"Ze hebben ervoor gezorgd dat we vrijdag konden trainen op ons A-veld. Zo hadden we de ideale omstandigheden om de match voor te bereiden, ook de stilstaande fasen. Bovendien gaven ze groen licht om ook maandag en dinsdag op ons A-veld te trainen. Zo hoeven we niet naar Oostende te trekken om de bekermatch tegen Club Brugge voor te bereiden. Want dat was ons plan B."