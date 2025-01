Na het faillissement: KV Diksmuide-Oostende en Eendracht Aalst Lede staan weer tegenover elkaar!

Vandaag staat er met KV Diksmuide-Oostende en Eendracht Aalst Lede een opvallende wedstrijd op het programma. KV Oostende en Eendracht Aalst gingen afgelopen zomer failliet, maar beide clubs kregen een nieuwe kans bij KSV Diksmuide en Jong Lede.

Beide clubs hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar ze kijken positief naar de toekomst. KV Oostende verdween door het faillissement, maar de club besloot samen verder te gaan met KSV Diksmuide onder de naam KV Diksmuide-Oostende.

Ondanks de moeilijke tijden is er veel optimisme. “Het was een moeilijke periode, maar we kunnen nu een positief verhaal opbouwen", zegt Bram Keirsebilck, voormalig medewerker van Oostende en nu bij KVDO in Het Nieuwsblad.

Karl Vannieuwkerke, ondervoorzitter van KVDO, benadrukt eerder dat zijn club geen fusieclub is. "We zijn geen fusie, omdat Oostende failliet ging en we met KSV Diksmuide verder zijn gegaan."

Eendracht Aalst kreeg na problemen met de eigenaar een nieuw leven door samen te werken met het stadsbestuur van Aalst en Jong Lede. Dit resulteerde in Eendracht Aalst Lede.

Guy Valckenier, die geen officiële functie heeft bij Aalst, maar de drijvende kracht achter het project is, merkt op dat veel supporters in het begin twijfelden. "Veel oudere vrijwilligers haakten af vanwege de problemen met de vorige eigenaar. Maar gelukkig hebben we veel mensen achter dit nieuwe verhaal gekregen."