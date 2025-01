David Hubert was niet helemaal akkoord nadat Club Brugge volgens ons makkelijk kwam winnen: "Gevleid"

Onze analyse - en die van het al de rest van de media - was dat Club Brugge eigenlijk met sprekend gemak kwam winnen van Anderlecht. David Hubert wou dat toch even nuanceren. "Het was vooral een verhaal van efficiëntie", aldus de paars-witte coach.

Ergens heeft Hubert een punt, want als Anderlecht zijn kansen in de eerste helft afmaakt, krijgen we misschien een andere match. "Voor mij was het een gevleide score", aldus Hubert. "Zeker als we de kansen bekijken die er aan beide kanten gecreëerd zijn."

"We hebben als eerste een enorm grote kans met Anders (Dreyer) die zijn volley voorlangs schiet. En daarna wordt het inderdaad een verhaal van efficiëntie. We staan iets te ver van onze man bij de eerste goal en dan scoren ze nog op een set piece. Ik heb altijd het belang daarvan benadrukt. Details bepaalden vandaag de score."

Hubert was het er dan ook niet mee eens dat Club met de vingers in de neus kwam winnen. "Zij hebben in totaal vier grote kansen en scoren er drie. Wij hebben vijf grote kansen en scoren er nul. "

"Je kan als coach niet tevreden zijn als je met 0-3 verliest in eigen huis tegen Club Brugge, maar de manier waarop we speelden in die eerste helft, daar kan ik wel tevreden over zijn."

Eén van de verdedigers moest uitstappen om Vanaken onder druk te zetten. Dat lukte niet altijd

David Hubert koos voor een vijfmansverdediging, maar daardoor kwam hij wel een mannetje te kort op het middenveld. “Op zich liep dat goed. Zeker als ik naar de jonge jongens kijk die hun debuut maakten. Iedereen weet dat we met blessures kampen. Dus zijn we op zoek gegaan naar oplossingen. Wat Ali en Amando 95 minuten lang brachten, daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn."

Het tactisch plan kende zijn mankementen, ook omdat Anderlecht gewoonweg niet het personeel heeft om dat uit te voeren. "De drie jongens voorin moesten het midden dicht houden en druk zetten op hun zes. Dat is bij momenten gelukt."

"Het was de bedoeling dat van achteren uit één van de centrale verdedigers zou doorschuiven om Vanaken onder druk te zetten. Dat lukte met momenten aardig, maar ook met momenten niet. We konden er ook niet lang op training. Dat moet zeker beter, maar daarvoor moet ik de wedstrijd eerst eens analyseren."