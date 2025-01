OFFICIEEL: Standard heeft international beet die nog 12 miljoen euro kostte

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft weer beet op de transfermarkt. De Rouches stelden zondag hun derde winteraanwinst voor met Attila Szalai.

Standard is deze winter op dezelfde manier te werk aan het gaan als afgelopen zomer. De Rouches proberen met een beperkt budget toe te slaan. Dat lukte zondag voor de derde keer.

De club stelde zo haar nieuwste winteraanwinst voor met Attila Szalai. Daarvoor moest Standard een akkoord vinden met TSG 1899 Hoffenheim.

De centrale verdediger wordt tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan de Luikse club. Szalai is een Hongaarse international met 46 caps.

Dit seizoen kwam hij nog niet in actie. Hoffenheim betaalde in 2023 nog 12,3 miljoen euro voor zijn diensten. Bij Standard zal de 26-jarige proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen.