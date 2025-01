Bij STVV snappen ze het maar al te goed na zege bij Westerlo én Mazzu laat zich meteen uit over ... Lamkel Zé

STVV pakte een bijzonder belangrijke overwinning op bezoek bij Westerlo. Het werd 1-2 in het Westelse Kuipke en zo blijft de strijd onderin ook megaspannend met nog negen speeldagen te gaan. De Kanaries beseften dat ze niet per se verdienden te winnen in Westerlo.

STVV is door de overwinning bij Westerlo wat weggekomen van de laatste twee plaatsen. Kortrijk staat nu op vier punten, Beerschot op negen. Maar de kloof met het peloton is vooral gedicht.

Heel spannende strijd onderin

STVV telt op plaats veertien nu 22 punten, Westerlo staat een plekje hoger met 23 punten en ook de ploegen daarvoor hebben niet veel overschot. Zo staat Dender op plaats zeven(!) met 28 punten, amper zes punten verschil.

De komende negen speeldagen kan het onderin dus nog héél spannend worden. "Het was knokken. We hebben nu ook eens een onverdiende overwinning over de streep getrokken."

Onverdiende zege? Mag ook wel eens

"Het geluk dat we in zoveel matchen niet gekend hebben, was er nu wel. Dat mag ook eens", aldus Rein Van Helden bij Het Belang van Limburg. En ook coach Felice Mazzu was tevreden met een deugddoende overwinning.

"Na twee maanden zonder zege doet dit zeker deugd. Lamkel Zé? Een fijne kerel. Hij ligt meteen goed in de groep. En dat hij bepaalde kwaliteiten heeft, zag iedereen al meteen. Akkoord, fysiek is hij niet honderd procent, maar daar wordt aan gewerkt."