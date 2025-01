Voormalige Anderlecht-speler gelooft duidelijk in de titel en wil nog wat kwijt over nieuwe aanwinst Huerta: "Met al deze kwaliteit in de ploeg..."

Anderlecht heeft zondag met 0-3 verloren van Club Brugge, en het was geen onterechte uitslag. Toch ziet Sacha Kljestan het goed komen.

Anderlecht had het echt niet gemakkelijk tegen Club Brugge. Paars-wit ging met 0-3 onderuit en zal even goed in de spiegel moeten kijken. Ex-speler Sacha Kljestan ziet het in ieder geval nog goedkomen.

"Ik check de uitslagen iedere week en in volg Anderlecht nog. Ik ben in tien jaar niet zo enthousiast geweest over Anderlecht als nu. Met de kwaliteit van de spelers, geloof ik echt dat ze dit seizoen moeten meestrijden voor de titel. Ik zal altijd van Anderlecht houden, en ik blijf de club volgen", zei hij bij DAZN voor de match.

Kljestan is een Amerikaan, die slechts één avontuur buiten de Verenigde Staten had, en dat was in Anderlecht. Hij speelde in totaal 180 wedstrijden voor paars-wit en trok nadien terug naar de VS.

Het succes zal ook wel afhangen van de aanwezigen in de kern, want heel wat spelers kampen met blessures. "Als Thorgan Hazard en Jan Vertonghen helemaal fit zijn voor de play-offs… Je hebt dan ook nog Kasper Dolberg."

Voor aanwinst Huerta, die er tegen Club Brugge nog niet bij was, had hij ook nog wat mooie woorden. "De nieuwe speler, César Huerta, is heel goed, ik heb hem de voorbije twee jaar goed in de gaten gehouden. Als hij zich snel kan aanpassen in België, kan hij de ploeg goed helpen."